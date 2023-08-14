«Сиксерс» объявили о переходе Джавонте Смарта

«Сиксерс» официально объявили о переходе разыгрывающего Джавонте Смарта (24 года, 193 см).

По информации СМИ, стороны заключили 1-летний негарантированный контракт, который может быть конвертирован в двусторонний перед началом сезона НБА.

Смарт ранее выступал за «Милуоки» и «Майами» на двусторонних контрактах. На счету разыгрывающего 17 матчей в НБА с показателями 3,0 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на паркете в среднем за встречу.

Прошлый сезон Смарт провел в G-лиге за «Бирмингем».

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке