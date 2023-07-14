«Денвер» подписал Брэкстона Ки

« » заключил двустороннее соглашение с форвардом Брэкстоном Ки (26 лет, 203 см).

Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ки не был выбран на драфте, дебютировал в лиге в январе 2022 за «Филадельфию». Затем в марте и апреле подписал два 10-дневных контракта с « », в декабре прошлого года был отчислен командой из Мичигана.

В сезоне-2022/23 Ки набирал 13,7 очка и 5,8 подбора в среднем за игру в 30 матчах G-лиги.

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