«Сиксерс» подпишут негарантированный контракт с Джавонте Смартом

Свободный агент Джавонте Смарт (24 года, 193 см) подпишет негарантированный контракт с «Филадельфией», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Смарт ранее выступал за «Милуоки» и «Майами» на двусторонних контрактах. На счету разыгрывающего 17 матчей в НБА с показателями 3,0 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на паркете в среднем за встречу.

Прошлый сезон Смарт провел в G-лиге за «Бирмингем».

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