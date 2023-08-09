«Майами» и «Лейкерс» не претендуют на приобретение Кристиана Вуда по схеме «сайн-энд-трейд»
«Майами» и «Лейкерс» не считаются претендентами на приобретение тяжелого форварда Кристиана Вуда у «Далласа» по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Хит» на данный момент превышает первый порог налога на роскошь почти на 9 миллионов долларов и не могут приобрести игрока через «сайн-энд-трейд». «Лейкерс» все еще интересуются Вудом, но могут подписать с ним только минимальный контракт.
«Мэверикс» готовы обменять Вуда по схеме «сайн-энд-трейд», если получат взамен понравившегося игрока.
Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру. На данный момент он имеет статус свободного агента.
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