Дарран Хиллиард стал игроком «Каршияки»

Турецкая « » объявила о подписании однолетнего контракта с бывшим защитником ЦСКА Дарраном Хиллиардом (30 лет, 198 см).

Ранее сообщалось, что игрок получил предложение от «Црвены Звезды».

Этим летом Хиллиард покинут тель-авивский « », за который провел один сезон. В сезоне Евролиги-2022/23 защитник набирал в среднем 5,6 очка, 1,4 подбора и 1,1 передачи за 13 минут на площадке.

Американец выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2021 год.

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