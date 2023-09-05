Дарран Хиллиард стал игроком «Каршияки»
Турецкая «Каршияка» объявила о подписании однолетнего контракта с бывшим защитником ЦСКА Дарраном Хиллиардом (30 лет, 198 см).
Ранее сообщалось, что игрок получил предложение от «Црвены Звезды».
Этим летом Хиллиард покинут тель-авивский «Маккаби», за который провел один сезон. В сезоне Евролиги-2022/23 защитник набирал в среднем 5,6 очка, 1,4 подбора и 1,1 передачи за 13 минут на площадке.
Американец выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2021 год.
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