«Маккаби» из Тель-Авива объявил об уходе Даррана Хиллиарда

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Дарран Хиллиард Баскетбол

Бывший защитник ЦСКА Дарран Хиллиард (30 лет, 198 см) покинет тель-авивский «Маккаби», передает пресс-служба клуба. Защитник станет свободным агентом.

В сезоне Евролиги-2022/23 Хиллиард набирал в среднем 5,6 очка, 1,4 подбора и 1,1 передачи за 13 минут на площадке.

Американец выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2021 год.

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