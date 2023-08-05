«Црвена Звезда» сделала предложение Даррану Хиллиарду

« » предложила бывшему защитнику ЦСКА Даррану Хиллиарду (30 лет, 198 см) контракт на следующий сезон, сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.

Этим летом Хиллиард покинут тель-авивский « », за который провел один сезон. В сезоне Евролиги-2022/23 защитник набирал в среднем 5,6 очка, 1,4 подбора и 1,1 передачи за 13 минут на площадке.

Американец выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2021 год.

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