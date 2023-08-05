«Црвена Звезда» сделала предложение Даррану Хиллиарду
«Црвена Звезда» предложила бывшему защитнику ЦСКА Даррану Хиллиарду (30 лет, 198 см) контракт на следующий сезон, сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.
Этим летом Хиллиард покинут тель-авивский «Маккаби», за который провел один сезон. В сезоне Евролиги-2022/23 защитник набирал в среднем 5,6 очка, 1,4 подбора и 1,1 передачи за 13 минут на площадке.
Американец выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2021 год.
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