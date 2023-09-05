24 очка Микэла Бриджеса помогли США разгромить Италию в 1/4 финала чемпионата мира

Теги сборная Италии сборная США видео Симоне Фонтеккьо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Микэл Бриджес Тайриз Халибертон Стефано Тонут Остин Ривз Баскетбол

Сборная США одержала разгромную победу над командой Италии (100:63) в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира-2023.

Лучшим в составе американской сборной стал форвард «Бруклина» Микэл Бриджес, который набрал 24 очка (8 из 11 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 4 из 4 с линии штрафных), сделал 7 подборов, 2 перехвата, передачу и не совершил ни одной потери.

Тайриз Халибертон добавил 18 очков, 5 передач, 4 подбора и 3 перехвата, Остин Ривз – 12 очков, 4 подбора и 3 передачи.

В составе сборной Италии отличились Симоне Фонтеккьо (18 очков, 5 подборов, 2 перехвата, 2 блок-шота) и Стефано Тонут (11 очков, 4 подбора, 5 передач).

Поражение с разницей «-37» стало самым крупным проигрышем Италии в истории чемпионатов мира. До этого антирекордом итальянцев было поражение от Югославии в 1978 году с разницей в 32 очка.

США вышли в 1/2 финала, где встретятся с победителем матча Германия – Латвия.

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6 комментариев

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Tim Timson
Ответ Максим Макеев
немцы пройдут США
-20 получат)
+3
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Christos NB
Ответ Максим Макеев
немцы пройдут США
не цы ещё Латвию не прошли и я не уверен пройдут люди они США.
+3
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Христиан Юла
Что и следовало ожидать. Отдали победу в группе литовцам, которые влетели в 1/4 сербами, а они прошли итальянцев и не заметили. Молодчики!
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Христиан Юла
Ответ Christos NB
а щас могут немцев пройти хотя соперник серьезный и вуаля могут очутиться в финале а там штатовцы уже не отдадут Сербии золото а если и отдадут то только очен трудно
Если в 1/2 соперниками сербов станут канадцы, то не факт, что Сербия пройдёт в финал. Испанцы уже дома. Чемпионы мира 2019 года и чемпионы Европы 2022 года.
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