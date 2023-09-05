24 очка Микэла Бриджеса помогли США разгромить Италию в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная США одержала разгромную победу над командой Италии (100:63) в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира-2023.

Лучшим в составе американской сборной стал форвард «Бруклина» Микэл Бриджес, который набрал 24 очка (8 из 11 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 4 из 4 с линии штрафных), сделал 7 подборов, 2 перехвата, передачу и не совершил ни одной потери.

Тайриз Халибертон добавил 18 очков, 5 передач, 4 подбора и 3 перехвата, Остин Ривз – 12 очков, 4 подбора и 3 передачи.

В составе сборной Италии отличились Симоне Фонтеккьо (18 очков, 5 подборов, 2 перехвата, 2 блок-шота) и Стефано Тонут (11 очков, 4 подбора, 5 передач).

Поражение с разницей «-37» стало самым крупным проигрышем Италии в истории чемпионатов мира. До этого антирекордом итальянцев было поражение от Югославии в 1978 году с разницей в 32 очка.

США вышли в 1/2 финала, где встретятся с победителем матча Германия – Латвия.

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