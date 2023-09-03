Юрица Жужа после поражения от «Бурсаспора»: «Не можем быть удовлетворены результатом, но находимся на верном пути»

Юрица Жужа, исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань», пока Александр Секулич руководит сборной Словении на чемпионате мира, поделился впечатлениями от поражения в товарищеском матче от турецкого « » (79:82).

«Как мы и предполагали, игра получилась очень сложной. «Бурса» – весьма «тренерская» команда с отличной защитой, так что матч был для нас очень хорошим испытанием сил. Конечно, наш тренерский штаб не может быть удовлетворен сегодняшним результатом. Но, на мой взгляд, мы находимся на верном пути. У всех игроков заметен прогресс, Джордан Морган хорошо вошел в игру.

Вероятно, могли бы сыграть лучше, если бы на площадку сегодня вышли Джелен Барфорд и Андрей Мартюк, но мы дали им отдохнуть в соответствии с заранее разработанным планом. И мы намерены придерживаться наших планов и дальше – все сыграли именно то количество минут, которое и предполагалось изначально. Мы не собираемся рисковать здоровьем и состоянием наших игроков. Все будет идти согласно тому плану подготовки, что наш штаб разработал до начала сборов», – сказал хорватский тренер.

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