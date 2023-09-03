Товарищеские матчи. «Локомотив-Кубань» уступил «Бурсаспору», «Астана» выиграла у «Минска»

Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Локомотив-Кубань» уступил турецкому « », «Астана» выиграла у « ».

Товарищеские матчи

– Минск – 92:84 (16:17, 30:23, 31:19, 15:25)

3 сентября. 15.00

– Бурсаспор – 79:82 (29:28, 21:20, 16:18, 13:16)

3 сентября. 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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