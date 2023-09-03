Товарищеские матчи. «Локомотив-Кубань» уступил «Бурсаспору», «Астана» выиграла у «Минска»

Теги результаты товарищеские матчи Локомотив-Кубань Минск Астана Бурсаспор Баскетбол

Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Бурсаспору», «Астана» выиграла у «Минска».

Товарищеские матчи

Астана – Минск – 92:84  (16:17, 30:23, 31:19, 15:25) 

3 сентября. 15.00

Локомотив-Кубань – Бурсаспор – 79:82  (29:28, 21:20, 16:18, 13:16) 

3 сентября. 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий