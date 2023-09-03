Сергей Елевич: «Думаю, ЦСКА еще подберет кого‑то»

Теги товарищеские матчи ЦСКА Сергей Елевич Уралмаш Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич после поражения ЦСКА от «Уралмаша» (92:98) в товарищеском матче отметил, что армейцы, скорее всего, еще не завершили комплектование состава.

«Я лично ничего особенного в этом поражении не вижу. Команды на этом этапе сыгрываются, ищут свой баскетбол. Может быть, «красно‑синие» работали по какой‑то особой программе в этой встрече. Идет предсезонная подготовка, поэтому не вижу какой‑то сенсации в этом результате.

Ничего страшного здесь для ЦСКА нет. К тому же, не думаю, что «красно‑синие» уже взяли всех тех игроков, что им нужны. Думаю, они еще подберут кого‑то», — сказал Елевич.

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