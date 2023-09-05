Симоне Фонтеккьо красиво «убрал» Остина Ривза и забросил трехочковый
Форвард сборной Италии Симоне Фонтеккьо красиво избавился от защитника сборной США Остина Ривза при помощи перевода за спиной и обманного движения и забросил из-за трехочковой дуги.
Американцы играют с итальянцами в 1/4 финала чемпионата мира. Первая половина встречи закончилась со счетом 46:24 в пользу США.
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