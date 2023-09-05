Симоне Фонтеккьо красиво «убрал» Остина Ривза и забросил трехочковый

Теги сборная Италии сборная США видео Симоне Фонтеккьо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Форвард сборной Италии Симоне Фонтеккьо красиво избавился от защитника сборной США Остина Ривза при помощи перевода за спиной и обманного движения и забросил из-за трехочковой дуги.

Американцы играют с итальянцами в 1/4 финала чемпионата мира. Первая половина встречи закончилась со счетом 46:24 в пользу США.

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3 комментария

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Roman Boroveev
Вот прям "убрал"? С луни тюнз будто играли) Был мультяшка и пропал.
Давно такое в заголовках Спортс себе позволяет?
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Sonder
Ответ Roman Boroveev
Вот прям "убрал"? С луни тюнз будто играли) Был мультяшка и пропал. Давно такое в заголовках Спортс себе позволяет?
произвел дриблинговое деяние обманного характера
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michaeli
Ответ Sonder
произвел дриблинговое деяние обманного характера
Помогло? Меньше чем в 40 очков отлетели
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