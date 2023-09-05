Богдан Богданович набрал 21 очко при 9 из 13 с игры в победном четвертьфинале с Литвой

Теги Атланта сборная Литвы сборная Сербии видео Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Защитник сборной Сербии Богдан Богданович помог команде победить команду Литвы в 1/4 финала ЧМ-2023 – 87:68.

Богданович набрал 21 очко при 9 из 13 с игры за 27 минут на площадке.

В активе игрока «Атланты» также 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

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3 комментария

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9bbcx8mmrk
Боги-Бонд💪 он для сборной имеет больше ценности чем Йокич. Красавчик! Надеюсь, он только начал..что в полуфинале продемонстрирует еще лучшую игру, и в финале против США 🤞
+4
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+4
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michaeli
Ответ 9bbcx8mmrk
Боги-Бонд💪 он для сборной имеет больше ценности чем Йокич. Красавчик! Надеюсь, он только начал..что в полуфинале продемонстрирует еще лучшую игру, и в финале против США 🤞
Тяжело будет сербам (если против Канады). Как и США против Германии (скорее всего). Есть шанс что США-Сербия будут за третье место играть.
+2
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+2
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9bbcx8mmrk
Ответ michaeli
Тяжело будет сербам (если против Канады). Как и США против Германии (скорее всего). Есть шанс что США-Сербия будут за третье место играть.
Будет тяжело, конечно..полуфинал все таки, так и должно быть) я все таки думаю что канадцам будет тяжело с сербами)) с начала сегодня посмотрим кто вообще попадет в полуфинал.. Германию вообще не смотрел ни разу, не знаю на что способны.. но 1/4 финала не так просто считается самой сложной игрой на турнире… большое давление, отличный противник, но все равно существует большой шанс остаться у разбитого корыта.
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