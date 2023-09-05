Защитник сборной Сербии Богдан Богданович помог команде победить команду Литвы в 1/4 финала ЧМ-2023 – 87:68.

Богданович набрал 21 очко при 9 из 13 с игры за 27 минут на площадке.

В активе игрока «Атланты» также 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

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