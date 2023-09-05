Владимир Гомельский о четвертьфинале Литва – Сербия: «Шансы 50 на 50»

Известный комментатор и эксперт оценил шансы в четвертьфинальной паре ЧМ-2023 Литва – Сербия.

«Встречаются две равные по силам команды. У литовцев на этом турнире выделяется центровой , плюс у них идут трехочковые броски. Периметр у литовцев очень сильный. У сербов – это Стефан и Никола Йовичи, и Никола Милутинов. Но в любом случае, у сербов все оставшиеся 11 игроков взаимозаменяемы. И как бы я не относился к их тренеру Светиславу Пешичу, у него есть возможность усилить любую позицию заменой. Чем он прекрасно пользуется, благодаря своему опыту.

Но, если у сербов не пойдет бросок у Йовичей или, скажем, у Богдановича, то запихнуть что‑то из трехсекундной зоны в кольцо соперника даже с учетом высокого КПД Милутинова, будет очень сложно. Поэтому считаю, шансы 50 на 50. Литовцы воодушевлены победой над США, а сербы просто стабильны.

Сборная Литвы будет играть под большим психологическим давлением, потому что в самой Литве ожидание победы гораздо больше. Мне очень симпатичен их тренер Казис Максвитис и, надеюсь, что эта мотивация, которую они сохраняют от матча к матчу, поможет им склонить чашу весов в свою пользу», – считает Гомельский.

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