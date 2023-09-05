Владимир Гомельский о четвертьфинале Литва – Сербия: «Шансы 50 на 50»

Теги сборная Литвы сборная Сербии Владимир Гомельский Йонас Валанчюнас Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил шансы в четвертьфинальной паре ЧМ-2023 Литва – Сербия.

«Встречаются две равные по силам команды. У литовцев на этом турнире выделяется центровой Йонас Валанчюнас, плюс у них идут трехочковые броски. Периметр у литовцев очень сильный. У сербов – это Стефан и Никола Йовичи, Богдан Богданович и Никола Милутинов. Но в любом случае, у сербов все оставшиеся 11 игроков взаимозаменяемы. И как бы я не относился к их тренеру Светиславу Пешичу, у него есть возможность усилить любую позицию заменой. Чем он прекрасно пользуется, благодаря своему опыту.

Но, если у сербов не пойдет бросок у Йовичей или, скажем, у Богдановича, то запихнуть что‑то из трехсекундной зоны в кольцо соперника даже с учетом высокого КПД Милутинова, будет очень сложно. Поэтому считаю, шансы 50 на 50. Литовцы воодушевлены победой над США, а сербы просто стабильны.

Сборная Литвы будет играть под большим психологическим давлением, потому что в самой Литве ожидание победы гораздо больше. Мне очень симпатичен их тренер Казис Максвитис и, надеюсь, что эта мотивация, которую они сохраняют от матча к матчу, поможет им склонить чашу весов в свою пользу», – считает Гомельский.

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9 комментариев

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felix_r
Сербы победят. Не потому что лучше литовцев, а потому что литовцы уже выдали пик в прошлом матче против США. Сегодня у литовцев не полетит.
+16
-2
+14
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felix_r
Ответ Сергей Орлов
4 из 4 трешки в первой четверти)
-20 уже, сечёшь?
+8
0
+8
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9bbcx8mmrk
Мне кажется сильно недооценивают тренера Пешича и настрой сербской сборной. Литва молодцы, боролись, но сегодня Сербия была действительно стабильна и сильна. Надеюсь что еще не все показали, и что очередной раз сыграем в финале🤞 Вперед Сербия 🇷🇸
+3
0
+3
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Ilovethisgame77
Нашли кого спросить!)))
+3
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Andy
Очередной позор литовского баскетбола.
+1
0
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Xcd Ddd
Ответ Ilovethisgame77
Нашли кого спросить!)))
Это ж "известный специалист" 🤣
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Сергей Орлов
Ответ felix_r
Сербы победят. Не потому что лучше литовцев, а потому что литовцы уже выдали пик в прошлом матче против США. Сегодня у литовцев не полетит.
4 из 4 трешки в первой четверти)
0
0
0
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