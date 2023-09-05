Эймантас Бенджюс не смог выйти в четвертьфинале ЧМ-2023 против Сербии из-за травмы

Форвард сборной Литвы Эймантас Бенджюс не смог помочь команде в четвертьфинальной встрече ЧМ-2023 против команды Сербии из-за травмы.

33-летнего баскетболиста беспокоят боли в ноге.

Бенджюс набирает на турнире 9,4 очка в среднем за игру (39,1% из-за дуги), это 5-й результат в литовской сборной.

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