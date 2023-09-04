Джини Басс вышла замуж за актера Джея Мора. Владелице исполнится 62 года

Теги светская хроника Лейкерс НБА фото Джини Басс Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джини Басс на этих выходных связала себя узами брака с актером Джеем Мором, сообщает TMZ со ссылкой на источник. 26 сентября Басс исполнится 62 года.

Свадьба, на которую были приглашены лишь близкие друзья и родственники, прошла в закрытом формате в Малибу, однако таблоиду удалось добыть фотографию с мероприятия.

Пара объявила о своей помолвке в декабре 2022 года, 9 месяцев спустя они стали мужем и женой.

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6 комментариев

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Назар Игорь
Совет да любовь.
+12
-2
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Daff Rogers
Если чё это тот чувак, который создал Чипа Душегуба
+5
0
+5
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justbored
Ответ BT
А актеру сколько?
53, но она лучше сохранилась.
+4
0
+4
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Рахон Р.
Ответ BT
А актеру сколько?
53
+1
0
+1
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BT
А актеру сколько?
0
0
0
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k1rr
любимая рубрика Дмитрия Матеранского
0
0
0
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