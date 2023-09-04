Джини Басс вышла замуж за актера Джея Мора. Владелице исполнится 62 года

Владелица « » Джини Басс на этих выходных связала себя узами брака с актером Джеем Мором, сообщает TMZ со ссылкой на источник. 26 сентября Басс исполнится 62 года.

Свадьба, на которую были приглашены лишь близкие друзья и родственники, прошла в закрытом формате в Малибу, однако таблоиду удалось добыть фотографию с мероприятия.

Пара объявила о своей помолвке в декабре 2022 года, 9 месяцев спустя они стали мужем и женой.

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