Джинни Басс о статуи в честь Кобе Брайанта: «Еще слишком рано об этом говорить»

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА Джинни Басс Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс в интервью Sportskeeda сказала, что клуб не готов объявить дату открытия статуи в честь легендарного Кобе Брайанта.

«Еще слишком рано об этом говорить. Мне пока нечего сказать широкой публике. Будьте уверены, когда придет время, мы объявим», — сказала Джинни Басс.

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2 комментария

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Сначала Леброну наверное надо построить
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Джинни Басс о статуЕ….
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