Джинни Басс о статуи в честь Кобе Брайанта: «Еще слишком рано об этом говорить»
Владелица «Лейкерс» Джинни Басс в интервью Sportskeeda сказала, что клуб не готов объявить дату открытия статуи в честь легендарного Кобе Брайанта.
«Еще слишком рано об этом говорить. Мне пока нечего сказать широкой публике. Будьте уверены, когда придет время, мы объявим», — сказала Джинни Басс.
Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых
2 комментария