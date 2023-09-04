«Миннесота» подписала Джавонте Кука

« » заключила негарантированное соглашение с атакующим защитником Джавонте Куком (24 года, 198 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

В минувшем сезоне Кук выступал в G-лиге за «Айова Вулвс».

Защитник набирал в среднем 8 очков, 3 подбора и 1,7 передачи при 42,4% с игры.

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