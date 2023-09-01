Руди Гобер о неудаче сборной Франции на ЧМ-2023: «Я несу ответственность на самом высоком уровне»

Центровой сборной Франции Руди Гобер ответил на вопрос о том, насколько считает себя ответственным за неудачное выступление команды на ЧМ-2023.

«Я несу ответственность на самом высоком уровне. Это часть лидерского бремени. Это часть того, кем я являюсь. И это связано с тем, что я делаю на площадке как игрок.

Лучшее, что можно сделать – это посмотреть на себя в зеркало и понять, за счет чего ты можешь стать лучше.

У нас не было парней, которые бы пытались искать виноватых. Все сперва пытаются заглянуть внутрь себя. И именно благодаря этому мы станем лучше. После этого надо уже продолжать общаться в коллективе, становиться лучше и учиться на ошибках.

Турнир за 17-32-е места? Мы постараемся получить удовольствие. Мы должны быть благодарны за возможность играть в игру, которую любим. Надо хорошо все сделать и получить удовольствие. И заниматься строительством на будущее. Вырабатывать правильные привычки. Не терять радости, наслаждения от процесса.

Нам повезло делать то, что мы делаем. Иногда случаются тяжелые поражения. Но мы должны извлечь из этого урок и продолжать идти вперед», – заявил игрок «Миннесоты».

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