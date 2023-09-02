Руди Гобер: «Половина «Миннесоты» играет на чемпионате мира. Это принесет нам пользу»

Теги Миннесота сборная Франции НБА Руди Гобер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Франции Руди Гобер поделился впечатлениями от первого сезона за «Миннесоту» и пообещал стать лучше в следующем сезоне.

«Пришлось внести много изменений, как на площадке, так и за ее пределами. Пришел в новый клуб, к новой фан-базе. Это выход из зоны комфорта.

Но думаю, что мы провели отличный сезон. Прошли не так далеко, как хотели, но проявили стойкость. У нас было много травм, многое пошло не так, как хотелось, но продолжали бороться. Мне понравился наш настрой. Особенно в плей-офф. Мы сражались.

Думаю, что вернемся в этом сезоне. Все, через что мы прошли в прошлом сезоне, должно принести дивиденды. Половина команды играет на чемпионате мира. Я очень рад, что ребята представляют свои страны. Опыт игры на международной арене принесет пользу нашей команде.

Теперь, когда я вылетел с чемпионата мира, могу сосредоточиться на том, чтобы провести свой лучший сезон», – сказал француз.

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2 комментария

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Jazzzz
Хм. Одна половина Миннесоты играет на чемпионате Мира, и другая половина Миннесоты ждет чемпионата Мира, который стартует в октябре. 🤷🏻‍♂️
+6
0
+6
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Kevin Durant
Значит ли это, что Миннесота сможет называть себя world champions???
+3
0
+3
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