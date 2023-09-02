Руди Гобер: «Половина «Миннесоты» играет на чемпионате мира. Это принесет нам пользу»

Центровой сборной Франции Руди Гобер поделился впечатлениями от первого сезона за «Миннесоту» и пообещал стать лучше в следующем сезоне.

«Пришлось внести много изменений, как на площадке, так и за ее пределами. Пришел в новый клуб, к новой фан-базе. Это выход из зоны комфорта.

Но думаю, что мы провели отличный сезон. Прошли не так далеко, как хотели, но проявили стойкость. У нас было много травм, многое пошло не так, как хотелось, но продолжали бороться. Мне понравился наш настрой. Особенно в плей-офф. Мы сражались.

Думаю, что вернемся в этом сезоне. Все, через что мы прошли в прошлом сезоне, должно принести дивиденды. Половина команды играет на чемпионате мира. Я очень рад, что ребята представляют свои страны. Опыт игры на международной арене принесет пользу нашей команде.

Теперь, когда я вылетел с чемпионата мира, могу сосредоточиться на том, чтобы провести свой лучший сезон», – сказал француз.

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