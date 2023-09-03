Руди Гобер: «В баскетболе ФИБА приходится больше соображать, больше смотреть по сторонам. В НБА порой можно не задумываться»

Центровой сборной Франции и «Миннесоты» рассказал о различиях баскетбола НБА и ФИБА.

«В баскетболе ФИБА приходится больше соображать, больше смотреть по сторонам. В НБА порой можно не задумываться, потому что там больше пространства. Здесь же нельзя добиться успеха без минимальных размышлений.

Нет защитных трех секунд, но набирать очки в матче ФИБА все равно сложнее», – сказал Гобер в интервью BasketNews.

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