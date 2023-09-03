Руди Гобер: «В баскетболе ФИБА приходится больше соображать, больше смотреть по сторонам. В НБА порой можно не задумываться»

Теги Миннесота сборная Франции НБА Руди Гобер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Франции и «Миннесоты» Руди Гобер рассказал о различиях баскетбола НБА и ФИБА.

«В баскетболе ФИБА приходится больше соображать, больше смотреть по сторонам. В НБА порой можно не задумываться, потому что там больше пространства. Здесь же нельзя добиться успеха без минимальных размышлений.

Нет защитных трех секунд, но набирать очки в матче ФИБА все равно сложнее», – сказал Гобер в интервью BasketNews.

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6 комментариев

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Parafia
А толку-то, если Гобер бесполезная каланча, что в ФИБА, что в НБА
+5
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VKing24
" в НБА можно даже не задумываться" , сказал человек с огромным контрактом, который он никак не оправдывает
+1
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+1
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serginn
Все верно, даже в фэнтэзи сделали кнопку "поставить состав автоматом")
0
0
0
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