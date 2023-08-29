Канада обыграла Латвию в матче за 1-е место в группе. У Шэя Гилджес-Александера – 27 очков, 6 подборов и 6 передач

Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Латвии (101:75) в матче за первое место в группе H в первом раунде чемпионата мира.

Канадцы завершили первый этап турнира без поражений – 3-0. Латвия, сенсационно обыгравшая Францию два дня назад, вышла во второй этап со второго места в группе (2-1).

Лучшим игроком сегодняшней встречи стал защитник сборной Канады и «Оклахомы» , который набрал 27 очков (10 из 17 с игры, 5 из 6 с линии штрафных), сделал 6 подборов, 6 передач и 2 перехвата. Барретт добавил 22 очка и 5 подборов, – 15 очков и 6 подборов, – 14 очков и 5 подборов.

Лучшие в составе сборной Латвии – Андрейс Гражулис (16 очков) и (14 очков, 10 подборов, 4 передачи).

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