Оби Топпин считает Гилджес-Александера более мастеровитым игроком, чем Дончич

Форвард «Индианы» стал гостем подкаста Run Your Race и ответил на вопрос о («Оклахома») и (« »).

Ведущие попросили Топпина назвать более мастеровитого игрока в этой паре.

«Более мастеровитый? Я бы сказал, что это Шэй», – заявил Топпин.

Ответ игрока «Пэйсерс» вызвал изумление у ведущих.

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