Оби Топпин считает Гилджес-Александера более мастеровитым игроком, чем Дончич
Форвард «Индианы» Оби Топпин стал гостем подкаста Run Your Race и ответил на вопрос о Шэе Гилджес-Александере («Оклахома») и Луке Дончиче («Даллас»).
Ведущие попросили Топпина назвать более мастеровитого игрока в этой паре.
«Более мастеровитый? Я бы сказал, что это Шэй», – заявил Топпин.
Ответ игрока «Пэйсерс» вызвал изумление у ведущих.
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Смотреть на результат, а не на стату? Так Шай с командой на 10 месте и его резалты в ПО никакие.
Смотреть на результат Луки, так он тащил команду и был в финале Конфы, как лидер.
Что делать нужно?
"Один хорошо играет в случаи 5 минут до конца матча и не более 5 очков разницы".
Так лучше?
Лука же на своей стороне даже не пытается, на том, как его Секулич прятать умудряется, можно кандидатские по тактике писать.
Хотя, выкладывайся Дончич в защите, даже вопросов о лучшем не могло возникнуть.
Зато личный матч за полуфинал ждёт, много вопросов снимет