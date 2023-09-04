Оби Топпин считает Гилджес-Александера более мастеровитым игроком, чем Дончич

Теги Даллас Индиана НБА Оклахома-Сити Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Оби Топпин Баскетбол

Форвард «Индианы» Оби Топпин стал гостем подкаста Run Your Race и ответил на вопрос о Шэе Гилджес-Александере («Оклахома») и Луке ДончичеДаллас»).

Ведущие попросили Топпина назвать более мастеровитого игрока в этой паре.

«Более мастеровитый? Я бы сказал, что это Шэй», – заявил Топпин.

Ответ игрока «Пэйсерс» вызвал изумление у ведущих.

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23 комментария

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Greenue
Ответ ты не прав
Один хорошо играет в клатче, плюсовый в пост сезоне и хороший тимейт. Второй Лука Дончич, но стата получше
О каком плюсовом пост сезоне ты говоришь? У него -38 в среднем по плей-офф, 15/4/4 и вылеты в первом раунде. У Луки 32/9/8 и финал запада
+24
-1
+23
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michaeli
Ответ ты не прав
Один хорошо играет в клатче, плюсовый в пост сезоне и хороший тимейт. Второй Лука Дончич, но стата получше
Один набрал 35 очков (12 из 19 с поля, 6 из 11 трехочковые) за 30 минут в седьмой игре с Финиксом в гостях (победа 113:86), другой 22 очка ( 5 из 19 с поля) тоже в гостях в плей-ин с Миннесотой (поражение 95:120)
+22
-4
+18
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Андрей 13
Очевидно же, что в атлетизме Дончича превосходят почти все звезды НБА, за исключением наверное Йокича. А без атлетизма в НБА только за счет мастерства и игрового интеллекта. Так что, Дончич мастеровитей, Шай больше как атлет. Иначе как еще объяснить такие показатели Дончича и Йокича, если не их мастерством и игровым интеллектом? За счет этого и отчасти габаритов, и превосходят атлетов вроде Шая или Моранта. Как по общим цифрам, так и в эффективности.
+18
-1
+17
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Роббен_травмостойкий
Шай прекрасный игрок, который будет неоднократным олл-старом, его ждёт большое будущее, но Лука это другое... Совершенно другое явление. Его, по-хорошему сравнить - то не с кем.
+16
-2
+14
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xQcoW
Уверен, это не в цвете кожи дело)
+16
-7
+9
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felix_r
Ответ Turm
По чемпионату мира, Шай смотрится интереснее, в защите отлично отрабатывает, плюс под него не надо целую систему выстраивать. С судьями не общается, на партнеров не ноет. Лука же на своей стороне даже не пытается, на том, как его Секулич прятать умудряется, можно кандидатские по тактике писать. Хотя, выкладывайся Дончич в защите, даже вопросов о лучшем не могло возникнуть. Зато личный матч за полуфинал ждёт, много вопросов снимет
Шаю легче чем Дончичу. Дончичу помогает всего пара евролыжников, а остальные играют в третьесортных турнирах Европы. У Шая поддержка на много сильнее.
+9
-1
+8
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AEZAKMI228
Шая переоценивают очень сильно. Лука уникальный, а про Шая до сих пор ведутся разговоры о том способен ли он быть 1ой звездой в контендере
+10
-5
+5
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michaeli
Ответ Turm
По чемпионату мира, Шай смотрится интереснее, в защите отлично отрабатывает, плюс под него не надо целую систему выстраивать. С судьями не общается, на партнеров не ноет. Лука же на своей стороне даже не пытается, на том, как его Секулич прятать умудряется, можно кандидатские по тактике писать. Хотя, выкладывайся Дончич в защите, даже вопросов о лучшем не могло возникнуть. Зато личный матч за полуфинал ждёт, много вопросов снимет
Ничего он не снимет - только если Дончич обыграет сборную Канады в одиночку
+7
-3
+4
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Cubs-V
Ответ Роббен_травмостойкий
И ещё попросил бы статодрочеров, вернувшихся с каникул, не закидывать цифрами, поскольку баскетбол - это гораздо сложнее, чем % реализации и +/-
Куда диван двигать?
Смотреть на результат, а не на стату? Так Шай с командой на 10 месте и его резалты в ПО никакие.
Смотреть на результат Луки, так он тащил команду и был в финале Конфы, как лидер.
Что делать нужно?
+5
-2
+3
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arspurs9
Неуместное сравнение. Как баскетболисты они из разных лиг, Дончич - уникум. И мастерства у него куда больше.
+3
-1
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Readers
Ответ Сергей Орлов
Я прекрасно знаю, что такое клатч) Но тимейт и постсезон вполне заменяется "одноклубником" и "плей-офф") "Стата" просто раздражает, неужели нет лишних полутора секунд допечатать "статистика"?)
А "плэй-офф" - это русский, что ли?
+3
-1
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BT
Автору неплохо бы подучить падежи. Кто кого считает?
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Turm
Ответ michaeli
Один набрал 35 очков (12 из 19 с поля, 6 из 11 трехочковые) за 30 минут в седьмой игре с Финиксом в гостях (победа 113:86), другой 22 очка ( 5 из 19 с поля) тоже в гостях в плей-ин с Миннесотой (поражение 95:120)
Только это в разные сезоны произошло, если память не изменяет. В этом году Даллас кажись, мимо плей-ин даже пролетел
+4
-3
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Роббен_травмостойкий
Ответ AEZAKMI228
Шая переоценивают очень сильно. Лука уникальный, а про Шая до сих пор ведутся разговоры о том способен ли он быть 1ой звездой в контендере
Сделать Оклу оным, а?)
0
0
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wallenberg
Ответ Сергей Орлов
Я прекрасно знаю, что такое клатч) Но тимейт и постсезон вполне заменяется "одноклубником" и "плей-офф") "Стата" просто раздражает, неужели нет лишних полутора секунд допечатать "статистика"?)
Нет.
+1
-1
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Cubs-V
Ответ Сергей Орлов
Клатч, постсезон, тиммейт, стата.. У вас русского языка в школе нет что ли?
Это термины в НБА ветке.
"Один хорошо играет в случаи 5 минут до конца матча и не более 5 очков разницы".
Так лучше?
+2
-2
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Turm
По чемпионату мира, Шай смотрится интереснее, в защите отлично отрабатывает, плюс под него не надо целую систему выстраивать. С судьями не общается, на партнеров не ноет.
Лука же на своей стороне даже не пытается, на том, как его Секулич прятать умудряется, можно кандидатские по тактике писать.
Хотя, выкладывайся Дончич в защите, даже вопросов о лучшем не могло возникнуть.
Зато личный матч за полуфинал ждёт, много вопросов снимет
+6
-6
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