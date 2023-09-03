Джейлен Брансон после поражения от Литвы: «Это моя вина, я должен быть готов к игре»

Теги сборная Литвы сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий сборной США Джейлен Брансон взял на себя ответственность за слабое начало в матче против Литвы (104:110) на чемпионате мира.

«Они выполнили свой план на игру, а мы начали матч слишком слабо.

Во второй половине играли намного лучше, но слишком долго тянули с тем, чтобы начать играть. Это моя вина, я должен быть готов к игре и должен подготовить всех остальных. Нужно отдать должное соперникам, они сыграли великолепно.

Мы продолжаем борьбу, но этого недостаточно. Мы должны сражаться на протяжении всех 40 минут. Это должен быть тревожный звонок, у нас нет другого выбора. В противном случае мы поедем домой», – сказал Брансон.

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