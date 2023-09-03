Донатас Мотеюнас: «Когда Литва последний раз обыграла США, мне было 14 лет»

Теги сборная Литвы сборная США Донатас Мотеюнас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Литвы Донатас Мотеюнас после победы над США (110:104) на чемпионате мира-2023 поделился детскими воспоминаниями о предыдущей победе литовцев над американской сборной в 2004 году.

«Когда Литва последний раз обыграла США, я был ребенком, мне было 14 лет. Я помню, как смотрел игру, это было что-то потрясающее.

Как я говорил с самого первого дня, мы здесь для того, чтобы приносить радость нашему народу, нашему баскетболу, и я знаю, какое безумие сейчас творится в Литве. И я рад, что наша команда смогла принести эту радость нашему народу.

Это невероятно. Если бы вы спросили кого-нибудь перед турниром, он бы сказал, что в лучшем случае мы попадем в Топ-16. Так все говорили.

Конечно, США – одна из самых талантливых команд на чемпионате мира. Но, честно говоря, это всего лишь групповой этап, теперь начинаются настоящие игры, игры на вылет, и нам нужно переключить свое внимание на них», – сказал Мотеюнас.

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6 комментариев

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кандид
Я из России, поэтому болел за Литву. Честно говоря, думал, что преимущество, созданное в первой половине быстро растает во второй. Почти так оно и получилось. Но литовцы молодцы, выстояли. С победой!
+7
0
+7
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Bashibuzuck
История циклична😉 С победой, большой победой👏👏👏
+2
0
+2
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lakers
Ответ Misha_Sapunov
что за цикл сейчас?
Судя по всему 19 лет :))
+2
0
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Миша Миша
Ответ кандид
Я из России, поэтому болел за Литву. Честно говоря, думал, что преимущество, созданное в первой половине быстро растает во второй. Почти так оно и получилось. Но литовцы молодцы, выстояли. С победой!
Когда американцы понесли в начале третьей и сократили до -4 ( если не ошибаюсь ) , я думал ,что уже поплыла Литва .
Ребята молодцы , не растерялись и дальше играли в свою игру. Заслуженная победа Литвы.
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Саркастичный Чел
Это невероятно. Если бы вы спросили кого-нибудь перед турниром, он бы сказал, что в лучшем случае мы попадем в Топ-16. Так все говорили --- кто так говорил?
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Misha_Sapunov
Ответ Bashibuzuck
История циклична😉 С победой, большой победой👏👏👏
что за цикл сейчас?
+1
-1
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