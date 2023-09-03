Донатас Мотеюнас: «Когда Литва последний раз обыграла США, мне было 14 лет»

Форвард сборной Литвы Донатас Мотеюнас после победы над США (110:104) на чемпионате мира-2023 поделился детскими воспоминаниями о предыдущей победе литовцев над американской сборной в 2004 году.

«Когда Литва последний раз обыграла США, я был ребенком, мне было 14 лет. Я помню, как смотрел игру, это было что-то потрясающее.

Как я говорил с самого первого дня, мы здесь для того, чтобы приносить радость нашему народу, нашему баскетболу, и я знаю, какое безумие сейчас творится в Литве. И я рад, что наша команда смогла принести эту радость нашему народу.

Это невероятно. Если бы вы спросили кого-нибудь перед турниром, он бы сказал, что в лучшем случае мы попадем в Топ-16. Так все говорили.

Конечно, США – одна из самых талантливых команд на чемпионате мира. Но, честно говоря, это всего лишь групповой этап, теперь начинаются настоящие игры, игры на вылет, и нам нужно переключить свое внимание на них», – сказал Мотеюнас.

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