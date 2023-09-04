Прославленный игрок «Чикаго» рассказал о том, как относится к спорам по поводу звания величайшего игрока, на которое претендуют его бывший одноклубник по « » Майкл Джордан и .

«Игроков разных эпох сложно сравнивать. Они никогда не выходили друг против друга. У вас нет статистики их личных противостояний, противостояний их команд. Вы не можете сказать, что они показывали друг против друга.

Сегодня мы можем видеть игроков прошлого, изучать их движения. Вы можете отрабатывать эти движения. Сегодня у баскетболистов есть возможность лучше подготовиться: правильно питаться, быстрее восстанавливаться от травм, поддерживать свое тело в форме.

Майкл вывел баскетбол на новый уровень. Потом Леброн стал тем, кем является сейчас. Он дал шанс Луке стать Лукой, а Йокичу – Йокичем.

Поэтому, если бы я и сравнивал Майкла с кем-то, то сравнил бы его с Тайгером в гольфе, Месси или Роналду в футболе, Фелпсом в плавании и так далее. Не знаю, лучший ли , но он величайший, он GOAT. Не думаю, что это субъективно и эгоистично, просто так оно и есть», – заявил Кукоч.

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Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?