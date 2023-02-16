Betonline подсчитал, какой штат – за Леброна Джеймса, а какой – за Майкла Джордана
Betonline составил инфографику, продемонстрировав, какой штат США считает Леброна Джеймса («Лейкерс») величайшим игроком в истории НБА, а какой – легенду «Чикаго» Майкла Джордана.
Статистика была собрана по сообщениям с геотегами, опубликованным в Twitter* после того, как Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории лиги.
* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.
В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?
2 комментария