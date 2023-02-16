Betonline подсчитал, какой штат – за Леброна Джеймса, а какой – за Майкла Джордана

Теги Майкл Джордан Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Баскетбол

Betonline составил инфографику, продемонстрировав, какой штат США считает Леброна ДжеймсаЛейкерс») величайшим игроком в истории НБА, а какой – легенду «Чикаго» Майкла Джордана.

Статистика была собрана по сообщениям с геотегами, опубликованным в Twitter* после того, как Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории лиги.

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.

В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

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2 комментария

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Mr.BadGuy
Как то не очень честно сравнивать, когда один только что побил рекорд всех времен, а другого многие вообще не застали или уже подзабыли. Если бы во времена второго трипита Джордана это сравнение провели, там бы Джордан в одну калитку выиграл
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6LACK
Видимо как с американскими выборами. За Леброна – больше штатов, но Майкл – goat
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