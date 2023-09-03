Стив Керр: «В первой четверти литовцы дали нам в челюсть»

Теги сборная Литвы сборная США Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр заявил, что команда получила ценный опыт, проиграв Литве в заключительном матче второго раунда чемпионата мира (104:110).

«Отличный баскетбольный матч. Литва была в ударе в начале встречи. По-моему, они реализовали первые девять трехочковых. Мне понравилось, как наши ребята сопротивлялись, они сражались как сумасшедшие и совершили очень хороший рывок.

В первой четверти литовцы дали нам в челюсть. Они все попадали. Не думаю, что это был тот случай, когда мы оказались не готовы. Но они провели идеальную первую четверть, и теперь мы понимаем, как усердно нам придется играть, чтобы достичь нашей цели.

Литва – блестящая баскетбольная команда. Они двигаются, бросают, и у них хороший тренер.

Нам повезло, что это поражение не навредило нам с точки зрения нашей цели – выиграть золото. Но мы получили отличный опыт. Это ФИБА. Здесь играют замечательные команды, у которых есть преемственность, и которые понимают, что делают. Литва была великолепна. Они заслужили победу.

Ненавижу проигрывать. Но чтобы стать лучше, нам нужно уметь отвечать так, как мы это и сделали. Следующий матч нужно начать так, как мы начали сегодня вторую половину. Надеюсь, что мы усвоим урок и станем лучше», – сказал Керр.

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12 комментариев

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Arty Novikoff
Литовская команда - большие молодцы. Привезти 19 в первой четверти этим, очень сильным, американцам и в итоге победить - дорогого стоит.
+14
-1
+13
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Alexander92
Ответ Cosstigan
Хорошая победа, еще бы Сабониса Литве гремели бы еще сильнее..
Вот только Сабониса не надо. С ним они слабее чем без него, как показал ЧЕ 2022.
+11
-2
+9
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Maturmalai
Литва - это вам конечно же не хвост моржовый, да и игра ничего не решала, но для США все равно позорное поражение.
На дворе уже не 1992-ой год, люди в мире умеют в баскет все лучше, и на одних понтах людей не обыграешь. Понятно, что статусность этого чемпа - вещь очень сомнительная. Но коли приехал - играй серьезно.
+13
-8
+5
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Hohrin.Victorin@yandex.ru
Ответ Maturmalai
Литва - это вам конечно же не хвост моржовый, да и игра ничего не решала, но для США все равно позорное поражение. На дворе уже не 1992-ой год, люди в мире умеют в баскет все лучше, и на одних понтах людей не обыграешь. Понятно, что статусность этого чемпа - вещь очень сомнительная. Но коли приехал - играй серьезно.
Какие понты, 9 из 9 трёшек попали!
+4
0
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Cosstigan
Хорошая победа, еще бы Сабониса Литве гремели бы еще сильнее..
+4
-3
+1
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7000$
В первой четверти литовцы дали нам в челюсть.

12 : 31, это конечно нокдаун.
+1
0
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Igbin
Надо же, понторезам по носу щелкнули. Надо бы добавить в ПО.
+4
-4
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udod
позорище
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Readers
Ответ Maturmalai
Литва - это вам конечно же не хвост моржовый, да и игра ничего не решала, но для США все равно позорное поражение. На дворе уже не 1992-ой год, люди в мире умеют в баскет все лучше, и на одних понтах людей не обыграешь. Понятно, что статусность этого чемпа - вещь очень сомнительная. Но коли приехал - играй серьезно.
Не заливай, в чем позор для третьего-четвертого штатников?
+2
-2
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belrus
Ответ Cosstigan
Хорошая победа, еще бы Сабониса Литве гремели бы еще сильнее..
Сабонис очень переоцененный игрок
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