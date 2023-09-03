Главный тренер сборной США Стив Керр заявил, что команда получила ценный опыт, проиграв Литве в заключительном матче второго раунда чемпионата мира (104:110).

«Отличный баскетбольный матч. Литва была в ударе в начале встречи. По-моему, они реализовали первые девять трехочковых. Мне понравилось, как наши ребята сопротивлялись, они сражались как сумасшедшие и совершили очень хороший рывок.

В первой четверти литовцы дали нам в челюсть. Они все попадали. Не думаю, что это был тот случай, когда мы оказались не готовы. Но они провели идеальную первую четверть, и теперь мы понимаем, как усердно нам придется играть, чтобы достичь нашей цели.

Литва – блестящая баскетбольная команда. Они двигаются, бросают, и у них хороший тренер.

Нам повезло, что это поражение не навредило нам с точки зрения нашей цели – выиграть золото. Но мы получили отличный опыт. Это ФИБА. Здесь играют замечательные команды, у которых есть преемственность, и которые понимают, что делают. Литва была великолепна. Они заслужили победу.

Ненавижу проигрывать. Но чтобы стать лучше, нам нужно уметь отвечать так, как мы это и сделали. Следующий матч нужно начать так, как мы начали сегодня вторую половину. Надеюсь, что мы усвоим урок и станем лучше», – сказал Керр.

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