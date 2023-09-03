Алекс Абринес: «Некоторые игроки не привыкли играть с мячом и создавать моменты для других»

Теги сборная Испании сборная Канады Алекс Абринес Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Испании Алекс Абринес заявил, что команде не хватает игроков, способных набирать очки.

«Некоторые игроки не привыкли играть с мячом и создавать моменты для других.

Обычно я играю на позиции третьего номера и чаще завершаю атаки. В последней четверти мы не могли набрать очки пять минут.

Нам не нравится вылетать с турнира без борьбы за медали. Эта команда из год в год боролась за самые высокие места и много всего выиграла», – сказал Абринес.

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4 комментария

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Tim Timson
что то Абринеса понесло. он сам ограниченный защитный ролевик и очки набирает со скрипом)
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Cosstigan
Ответ Tim Timson
что то Абринеса понесло. он сам ограниченный защитный ролевик и очки набирает со скрипом)
мог героем стать Абринес кстати , хороший бросок был с сиреной , увы не повезло…
+1
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Фёдор Молчанов
Ролевика, который не смог в НБА, понесло…
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Tim Timson
Ответ Cosstigan
мог героем стать Абринес кстати , хороший бросок был с сиреной , увы не повезло…
тогда можно было что хочешь ему говорить лет 5)
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