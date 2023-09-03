Алекс Абринес: «Некоторые игроки не привыкли играть с мячом и создавать моменты для других»

Атакующий защитник сборной Испании Алекс Абринес заявил, что команде не хватает игроков, способных набирать очки.

«Некоторые игроки не привыкли играть с мячом и создавать моменты для других.

Обычно я играю на позиции третьего номера и чаще завершаю атаки. В последней четверти мы не могли набрать очки пять минут.

Нам не нравится вылетать с турнира без борьбы за медали. Эта команда из год в год боролась за самые высокие места и много всего выиграла», – сказал Абринес.

Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ