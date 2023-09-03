Алекс Абринес: «Некоторые игроки не привыкли играть с мячом и создавать моменты для других»
Атакующий защитник сборной Испании Алекс Абринес заявил, что команде не хватает игроков, способных набирать очки.
«Некоторые игроки не привыкли играть с мячом и создавать моменты для других.
Обычно я играю на позиции третьего номера и чаще завершаю атаки. В последней четверти мы не могли набрать очки пять минут.
Нам не нравится вылетать с турнира без борьбы за медали. Эта команда из год в год боролась за самые высокие места и много всего выиграла», – сказал Абринес.
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