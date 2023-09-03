Серджо Скариоло: «Получили большое удовольствие от игры против команды, состоящей из игроков НБА»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло отметил положительную сторону поражения от Канады (85:88) на чемпионате мира и выделил двух молодых игроков в своей команде.

«Не могу сказать, что рад за Канаду, но в каком-то смысле рад. Они создали команду высокого уровня и теперь могут наслаждаться плодами своих усилий. Мы приложили невероятные усилия — мы были лучше по проценту с игры, подборам, штрафным, передачам и соотношению передачи-потери.

Мне было очень интересно тренировать и Альберто Диаса, они многому научились. У них впереди большое будущее. Мы гордимся тем, что играли с 19-летним разыгрывающим. Возможно, сейчас он расстроен, потому что это его первый турнир. Снимаю шляпу перед Хуаном, но каждый выложился по полной. Ветераны играли на последнем издыхании. Мы показывали хороший баскетбол на протяжении всего турнира.

Так что ни о чем не жалею. Исходя из соотношения нашего потенциала к тому, чего мы добились, это один из наших лучших турниров, хотя мы явно расстроены. Но сегодня мы оставались Испанией до самого конца. Так что выше головы и вперед к следующему испытанию.

Мы получили большое удовольствие от игры против команды, состоящей из игроков НБА. Они талантливее и опытнее, чем мы. Когда мяч находится в руках таких лидеров, как Шэй, есть чему поучиться», – сказал Скариоло.

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