Алекс Абринес после поражения от Канады: «В матче такого уровня главными героями должны быть игроки, а не судьи»

Теги сборная Испании сборная Канады Алекс Абринес Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Испании Алекс Абринес высказал недовольство судейством в последнем матче второго раунда чемпионата мира против Канады (85:88).

«Судейство огорчило.

На площадке слишком много главных героев, и ими должны быть не судьи. В матче такого уровня главными героями должны быть мы, а не они.

Не только в этом матче, но и на протяжении всего турнира судьи принимают неверные решения. Я не говорю, что решения были в пользу нас или против нас, это не имеет значения. Сегодня они свистят в одну сторону, завтра – в другую», – сказал испанец.

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5 комментариев

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Милошевич
Ды ну тебе абрикос. Я хоть и болел за испанцев, по мне судейство ровным было
+11
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+11
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Иванофф
Алекс прав, судьи всеми силами тащили сборную Канады.
+2
-2
0
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GoldenMolden
Судейство очень хорошего уровня..зря он так..хотя..к испанцам болельщики в сербии просто так ж...ми поворачиваться не станут..испанцы всегда были плаксами и подло себя вели на площадке не раз ..один эпизод рейеса чего стоит с янкунасом..фернандес тоже в каунасе огреб по делу
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Tim Timson
Ответ Милошевич
Ды ну тебе абрикос. Я хоть и болел за испанцев, по мне судейство ровным было
равно плохим)
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felix_r
Ответ Милошевич
Ды ну тебе абрикос. Я хоть и болел за испанцев, по мне судейство ровным было
Если бы Абринес не промазал все свои броски во второй половине матча, то не пришлось бы плакаться.
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