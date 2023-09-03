Алекс Абринес после поражения от Канады: «В матче такого уровня главными героями должны быть игроки, а не судьи»

Атакующий защитник сборной Испании Алекс Абринес высказал недовольство судейством в последнем матче второго раунда чемпионата мира против Канады (85:88).

«Судейство огорчило.

На площадке слишком много главных героев, и ими должны быть не судьи. В матче такого уровня главными героями должны быть мы, а не они.

Не только в этом матче, но и на протяжении всего турнира судьи принимают неверные решения. Я не говорю, что решения были в пользу нас или против нас, это не имеет значения. Сегодня они свистят в одну сторону, завтра – в другую», – сказал испанец.

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