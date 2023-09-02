«Будем играть на паркете Евролиги в потрясающем зале». В Москве 2 и 3 сентября пройдет «Битва лиг» с участием профессионалов и любителей

Главный тренер ЦСКА-2 Иван Кучеров рассказал о стартующей в субботу «Битве лиг» – противостоянии профессионалов и любителей (в турнире встретятся представители Суперлиги и лиги UBA).

Армейцев и Суперлигу представляет ЦСКА-2. Первая встреча с участием красно-синих пройдет в 13:00 с командой Take Shot из столичной лиги UBA на новой площадке Live Arena, прежде не принимавшей баскетбол под своей крышей.

«Для ЦСКА-2 любой турнир – это важный опыт. Сейчас мы сыгрываемся, парням нужно время на адаптацию. С подготовкой мы не форсируем, стараемся двигаться равномерно, решаем свои задачи.

Для проведения «Битвы лиг» клуб создал фантастические условия, мы будем играть на паркете Евролиги в потрясающем зале. К сожалению, у нас было немного практики. В двух товарищеских матчах мы играли широкой ротацией, давали ребятам почувствовать право на ошибку. Это первый предсезонный турнир, и мы готовы к тому, что будет достаточное количество брака. Постараемся наладить командные взаимодействия и внутреннюю химию.

Все соперники интересные, клубы любителей частично состоят из профессиональных игроков высокого уровня. Мы молоды, энергичны и будем пытаться навязать высокие скорости в нападении и давление в защите. Попробуем новые тактические наработки. Очень важный момент для нас – это поддержка наших болельщиков. С прошлого сезона у нас есть постоянные фанаты, которых к концу сезона стало больше, в этом – мы ждем всех на трибунах!» – заявил Кучеров.

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