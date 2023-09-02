«Стараемся не слишком увлекаться политическими проблемами». Каспер Уэйр объяснил, почему американцы продолжают охотно играть в России

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр объяснил, почему американские игроки продолжают охотно выступать в России, в отличие от европейских легионеров.

«Мы стараемся не слишком увлекаться политическими проблемами. Понимаем, что вокруг происходит очень много разных событий, и далеко не все ты можешь контролировать. Если я не могу что‑то изменить как баскетболист и человек, стараюсь от этого абстрагироваться.

Нужно во всем быть самим собой и быть честным перед самим собой, отдаваясь любимому занятию. Ты понимаешь, что находишься в безопасности, что команда нуждается в тебе, а ты доверяешь клубу. Это главное.

Думаю, мы, американцы, чувствуем себя свободными, более открытыми, готовыми изучать мир и относиться ко всему без предубеждений. Много говорю об этом с родителями. Они тоже настаивают, что нужно самому оценивать ситуацию и заниматься своим делом. А лучшее для меня дело — играть в баскетбол», — сказал Уэйр.

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