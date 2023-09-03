Товарищеские матчи. ЦСКА проиграл «Уралмашу»

Теги результаты товарищеские матчи ЦСКА Уралмаш Баскетбол

ЦСКА потерпел первое поражение в предсезонке, уступив в Москве новичку Единой лиги ВТБ «Уралмашу» – 92:98.

Товарищеские матчи

ЦСКА – Уралмаш – 92:98  (27:24, 30:22, 24:28, 11:24) 

ЦСКА: Тримбл (15 + 5 передач), Уэйр (14 + 6 передач), Руженцев (13), Жан-Шарль (11 + 5 подборов).

УРАЛМАШ: Даглас (23 + 12 подборов), Невелс (21 + 7 подборов + 9 передач), Захаров (21 + 5 подборов), Нельсон (15 + 6 подборов).

2 сентября. 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Вот это новость! Уралмаш и Руна уже удивляют.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Кудрявцев
Аралмашу так держать, ну и дальнейших побед 👍👍👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saner-s88
Ответ Сергей
Вот это новость! Уралмаш и Руна уже удивляют.)
Американцами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Бородовский
Ответ saner-s88
Американцами
У ЦСКА и американцы и французы есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий