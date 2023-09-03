Товарищеские матчи. ЦСКА проиграл «Уралмашу»
ЦСКА потерпел первое поражение в предсезонке, уступив в Москве новичку Единой лиги ВТБ «Уралмашу» – 92:98.
Товарищеские матчи
ЦСКА – Уралмаш – 92:98 (27:24, 30:22, 24:28, 11:24)
ЦСКА: Тримбл (15 + 5 передач), Уэйр (14 + 6 передач), Руженцев (13), Жан-Шарль (11 + 5 подборов).
УРАЛМАШ: Даглас (23 + 12 подборов), Невелс (21 + 7 подборов + 9 передач), Захаров (21 + 5 подборов), Нельсон (15 + 6 подборов).
2 сентября. 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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