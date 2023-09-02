Каспер Уэйр: «Приехал в Россию доказать, что могу играть в Европе на высоком уровне»

Теги ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Аделаида Баскетбол

Разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, как в 2021 году принял решение перейти из австралийского «Сиднея» в красноярский «Енисей».

«Мы с агентом говорили о необходимости перемен, старались добиться прогресса в моей баскетбольной карьере. Я долго играл в Австралии, на протяжении четырех или пяти лет, и европейские клубы относились ко мне с недоверием. Хотелось доказать, насколько они неправы, убедить, что тоже могу играть в Европе, причем на высоком уровне. Мы связались с «Енисеем», пришли к соглашению… Рад, что переехал в Красноярск, потому что в итоге оказался в ЦСКА.

По сети гуляла история, будто из «Енисея» вы могли перейти вовсе не в ЦСКА, а в «Аделаиду». Но австралийцы восприняли перевод денег в Россию как политический акт, и трансфер сорвался. Было такое?

Это один из вопросов, на которые у меня нет ответа. Обсуждали переход с агентом, пришли к выводу: между «Аделаидой» и ЦСКА лучший для меня выбор — армейцы. Как и сказал, я приехал доказать, что могу играть в Европе на высоком уровне», – сказал американец.

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