«Локомотив-Кубань» в товарищеском матче уступил «Бахчешехиру»

Краснодарский « ив-Кубань» уступил турецкому «Бахчешехиру» в матче турнира Gloria Cup.

«В условиях далекого от идеального судейства «Локо» проиграл команде «Бахчешехир Колежи» – 90:97», – отмечается на сайте российского клуба.

Исполняющий обязанности главного тренера «Локо» Юрица Жужа подвел итоги встречи.



«Не секрет, что мы приехали на Gloria Cup в первую очередь для того, чтобы дать игровое время всем, кто есть у нас в резерве. Сегодняшний матч дал нам очень много пищи для анализа – кто из игроков как реагирует на хорошие и плохие отрезки в нашей игре. Сейчас будем смотреть записи и пытаться извлечь из этого матча уроки, чтобы в дальнейшем стать лучше.

Вы видели, что в какой-то момент мы набрали 15 очков подряд, но потом утратили контроль над ходом игры. С этим надо бороться. Мы должны оставаться командой в любых обстоятельствах», – заявил Жужа.

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