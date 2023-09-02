«Локомотив-Кубань» в товарищеском матче уступил «Бахчешехиру»

Теги товарищеские матчи Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Юрица Жужа Бахчешехир Баскетбол

Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Бахчешехиру» в матче турнира Gloria Cup.

«В условиях далекого от идеального судейства «Локо» проиграл команде «Бахчешехир Колежи» – 90:97», – отмечается на сайте российского клуба.

Исполняющий обязанности главного тренера «Локо» Юрица Жужа подвел итоги встречи.

«Не секрет, что мы приехали на Gloria Cup в первую очередь для того, чтобы дать игровое время всем, кто есть у нас в резерве. Сегодняшний матч дал нам очень много пищи для анализа – кто из игроков как реагирует на хорошие и плохие отрезки в нашей игре. Сейчас будем смотреть записи и пытаться извлечь из этого матча уроки, чтобы в дальнейшем стать лучше.

Вы видели, что в какой-то момент мы набрали 15 очков подряд, но потом утратили контроль над ходом игры. С этим надо бороться. Мы должны оставаться командой в любых обстоятельствах», – заявил Жужа.

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий