Товарищеские матчи. Турция. «Зенит» победил «Манису», «Руна» обыграла «Енисей»

Теги результаты товарищеские матчи Зенит Енисей Руна Маниса Баскетбол

В субботу, 2 сентября, в рамках предсезонного товарищеского турнира Turkish Riviera в Турции петербургский «Зенит» обыграл турецкую «Манису», московская «Руна» одержала уверенную победу над красноярским «Енисеем».

Товарищеские матчи

Анталья, Турция

Зенит – Маниса – 85:72  (27:14, 19:18, 19:19, 20:21) 

ЗЕНИТ: Курич (21), Моэрман (17 + 7 подборов), Фрейзер (15), Хантер (12 + 7 подборов + 5 передач).

2 сентября. 14.00

Енисей – Руна – 61:81 (13:20, 12:27, 17:19, 19:15)

ЕНИСЕЙ: Мартин (11 + 6 подборов + 5 передач), Белянков (11), Хопкинс (8 + 8 подборов).

РУНА: Янг (17), Морган (13 + 11 подборов), Тайус (10 + 5 подборов), Раданов (7 + 5 передач).

2 сентября. 16.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Сергей Поляков
Матч неплохой.Руна-одна из лучших атак чемпа в этом сезоне,полагаю.Порадовали Янг,Раданов.Неплохо разгонял Хилл.Хорош Жмако.Видно,что в ПО хотят и попадут,скорее всего.Енисей...Сырой.Вот видно,что сырой.Хопкинс делает непонятные дальние броски,хотя в краске был бы полезнее,ИМХО.Бич ищет свой бросок,но хорош в ассистировании.Рейтан Мэйс пока не понимает,куда попал.Мартин еще не управляет атакой в полной мере.Очень порадовал Белянков.Команды Арсича всегда хорошо защищаются.Пока этого нет.Надеюсь защита появится.
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