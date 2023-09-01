Милош Павичевич о сборах «Уралмаша»: «Команда в хорошем физическом и эмоциональном состоянии»

Теги товарищеские матчи Единая лига ВТБ Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич подвел итоги первого этапа предсезонной подготовки команды.

«Игроки после сборов в хорошем состоянии: и в физическом, и в эмоциональном. Сейчас мы хотим посмотреть, как будет работать команда со всеми наработанными навыками за этот месяц», – заявил Павичевич.

Во вторник дебютант Лиги ВТБ провел первый предсезонный матч – против «Челбаскета» из Челябинска. Итоговый счет – 81:55 в пользу клуба из Екатеринбурга.

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