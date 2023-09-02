Серджо Скариоло: «Канада занимает огромное место в моем сердце»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло признался, что его многое связывает с Канадой, но это не должно помешать в предстоящем матче между командами за выход в 1/4 финала чемпионата мира.

«Между нашими сборными огромная связь. Канада занимает огромное место в моем сердце. Я провел там потрясающие годы, не говоря уже о победе в чемпионате НБА.

Мы живем в одном отеле. Мы играли вместе в турнирах. Мы проводим много дней вместе. Их тренер — мой друг. Их ассистент тренера — мой друг. Я говорю о человеческих отношениях.

Конечно, мы хотим выиграть этот матч, и они хотят выиграть этот матч. Они очень хороши, и мы постараемся дать им бой. Человеческий фактор, о котором вы говорите, все эти дни присутствовал. Но пришло время выйти на игру», – сказал Скариоло.

Скариоло дебютировал в НБА в качестве ассистента Ника Нерса в «Торонто» в сезоне-2018/19. В том же сезоне он стал чемпионом НБА, когда «Рэпторс» завоевали первый титул в истории клуба.

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