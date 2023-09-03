Боян Дублевич отдал передачу под кольцо не глядя

Центровой сборной Черногории и «Зенита» во время матча чемпионата мира против Греции отдал великолепную передачу не глядя и позволил Дино Радончичу набрать 2 очка из-под кольца с фолом.

Черногория завершила выступления на ЧМ-2023 победой над Грецией со счетом 73:69.

Команда новичка « » дошла до второго раунда и заняла третье место в группе – после Литвы и США. Черногорцы не вышли в плей-офф, но займут одно из мест с 9 по 13.

Дублевич сыграл во всех пяти матчах Черногории на ЧМ, набирая в среднем 5,0 очка, 5,6 подбора и 3,2 передачи за 20 минут на паркете.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ