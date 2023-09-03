Боян Дублевич отдал передачу под кольцо не глядя

Теги Зенит сборная Греции видео сборная Черногории Боян Дублевич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Черногории и «Зенита» Боян Дублевич во время матча чемпионата мира против Греции отдал великолепную передачу не глядя и позволил Дино Радончичу набрать 2 очка из-под кольца с фолом.

Черногория завершила выступления на ЧМ-2023 победой над Грецией со счетом 73:69.

Команда новичка «Зенита» дошла до второго раунда и заняла третье место в группе – после Литвы и США. Черногорцы не вышли в плей-офф, но займут одно из мест с 9 по 13.

Дублевич сыграл во всех пяти матчах Черногории на ЧМ, набирая в среднем 5,0 очка, 5,6 подбора и 3,2 передачи за 20 минут на паркете.

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1 комментарий

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sboku
Как раз таки глядя!
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