Никола Вучевич набрал 19 очков и 7 подборов в победном матче против Греции

Теги сборная Греции видео сборная Черногории Никола Вучевич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Черногории и «Чикаго» Никола Вучевич помог своей команде завершить выступление на чемпионате мира-2023 на мажорной ноте и обыграть Грецию (73:69).

Вучевич за 23 минуты на паркете набрал 19 очков, также сделав 7 подборов и два перехвата.

Бигмэн реализовал 9 из 17 с игры и 1 из 2 с линии штрафных бросков.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий