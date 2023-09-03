Никола Вучевич набрал 19 очков и 7 подборов в победном матче против Греции

Центровой сборной Черногории и «Чикаго» помог своей команде завершить выступление на чемпионате мира-2023 на мажорной ноте и обыграть Грецию (73:69).

Вучевич за 23 минуты на паркете набрал 19 очков, также сделав 7 подборов и два перехвата.

Бигмэн реализовал 9 из 17 с игры и 1 из 2 с линии штрафных бросков.

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