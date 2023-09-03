Сербия разгромила Доминикану в матче за выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная Сербии одержала разгромную победу над командой Доминиканской Республики (112:79) в матче за выход в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира-2023.

Сербы сразу захватили преимущество и уже к большому перерыву вели в счете с разницей в 21 очко. Команда Светислава Пешича заняла второе место в группе I, ее соперником в четвертьфинале станет победитель встречи США – Литва.

Лучшими в составе сербской сборной стали (20 очков, 5 передач, 3 перехвата), (16 очков, 5 подборов) и (16 очков).

Доминикана заняла четвертое место в группе I и выбыла из борьбы за титул чемпиона мира. Лидер команды сегодня набрал 25 очков, сделал 7 подборов и 7 потерь.

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