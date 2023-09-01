Симоне Фонтеккьо: «Джиджи Датоме – легенда. То, что он сделал сегодня, – просто вишенка на торте его карьеры»

Лидер сборной Италии Симоне Фонтеккьо отдал должное ветерану команды Джиджи Датоме, два точных трехочковых подряд которого в концовке третьей четверти позволили команде зацепиться за матч с Сербией.

«Джиджи – легенда. То, что он сделал сегодня, – просто вишенка на торте его карьеры. Он вытащил нас из 16-очкового отставания, в возрасте 36 или 37 лет, сколько ему там. Это было просто потрясающе.

Я рад, что смог помочь команде, набирая очки, но думаю, что могу внести свой вклад разными способами – даже если я не наберу ни одного очка: играя в защите, собирая подборы или находя партнеров.

Не знаю, был ли это мой лучший матч за национальную команду. Посмотрим, какую ценность эта игра будет иметь через несколько дней. Но, безусловно, это был один из самых прекрасных вечеров, которые я пережил со сборной. Надеюсь, что через несколько дней это будет значить очень много», – сказал Фонтеккьо.

Стоит отметить, что камбэк начал сам Фонтеккьо – семью очками подряд, после этого Датоме сократил отставание до «-3» к началу заключительной четверти.

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