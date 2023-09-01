Симоне Фонтеккьо: «Джиджи Датоме – легенда. То, что он сделал сегодня, – просто вишенка на торте его карьеры»

Теги сборная Италии сборная Сербии Луиджи Датоме Симоне Фонтеккьо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Лидер сборной Италии Симоне Фонтеккьо отдал должное ветерану команды Джиджи Датоме, два точных трехочковых подряд которого в концовке третьей четверти позволили команде зацепиться за матч с Сербией.

«Джиджи – легенда. То, что он сделал сегодня, – просто вишенка на торте его карьеры. Он вытащил нас из 16-очкового отставания, в возрасте 36 или 37 лет, сколько ему там. Это было просто потрясающе.

Я рад, что смог помочь команде, набирая очки, но думаю, что могу внести свой вклад разными способами – даже если я не наберу ни одного очка: играя в защите, собирая подборы или находя партнеров.

Не знаю, был ли это мой лучший матч за национальную команду. Посмотрим, какую ценность эта игра будет иметь через несколько дней. Но, безусловно, это был один из самых прекрасных вечеров, которые я пережил со сборной. Надеюсь, что через несколько дней это будет значить очень много», – сказал Фонтеккьо.

Стоит отметить, что камбэк начал сам Фонтеккьо – семью очками подряд, после этого Датоме сократил отставание до «-3» к началу заключительной четверти.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CAN_JE
7 очей Фонтекио, следом 8 Датоми обеспечили крутую последнюю четверть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zybazy
Все что не летело в Милане, залетело за сборную)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий