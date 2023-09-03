Никола Миротич: «Яннис выделяется из всех остальных. Суперзвезда, но при этом очень скромный»

Теги Милуоки Turkish Airlines EuroLeague НБА EA7 Эмпорио Армани Милан Никола Миротич Яннис Адетокумбо Баскетбол

Тяжелый форвард «Милана» Никола Миротич объяснил, почему именно 2-кратный MVP Яннис Адетокумбо выделяется из остальных звезд, с которыми ему довелось поиграть.

«Я играл со многими суперзвездами, все они невероятные игроки, с особым даром. Но если бы мне пришлось выбирать одного, то это был бы Яннис.

Парень, который всегда показывает свой характер не только в игре, но и в повседневной жизни. Суперзвезда, но при этом очень скромный. Когда он путешествует, всегда рад сфотографироваться, раздать автографы, он никогда не торопится, останавливается, чтобы поговорить; водит очень обычную машину.

Он такой же пацан, как и любой другой. Но играет он просто невероятно: талантлив, атлетичен и каждый день работает над улучшением, например, своих бросковых навыков. Неслучайно он дважды становился MVP», – сказал Миротич в интервью клубу.

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1 комментарий

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Vgorodeslyakot
И зарплата у него скромная.
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