Никола Миротич: «Яннис выделяется из всех остальных. Суперзвезда, но при этом очень скромный»

Тяжелый форвард « » объяснил, почему именно 2-кратный MVP Яннис Адетокумбо выделяется из остальных звезд, с которыми ему довелось поиграть.

«Я играл со многими суперзвездами, все они невероятные игроки, с особым даром. Но если бы мне пришлось выбирать одного, то это был бы Яннис.

Парень, который всегда показывает свой характер не только в игре, но и в повседневной жизни. Суперзвезда, но при этом очень скромный. Когда он путешествует, всегда рад сфотографироваться, раздать автографы, он никогда не торопится, останавливается, чтобы поговорить; водит очень обычную машину.

Он такой же пацан, как и любой другой. Но играет он просто невероятно: талантлив, атлетичен и каждый день работает над улучшением, например, своих бросковых навыков. Неслучайно он дважды становился MVP», – сказал Миротич в интервью клубу.

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