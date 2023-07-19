«Кингз» официально подписали Сашу Везенкова

Теги переходы Сакраменто Олимпиакос НБА Александар Везенков Баскетбол

«Сакраменто» официально объявил о подписании контракта с болгарским форвардом Сашей Везенковым (27 лет, 206 см).

По информации СМИ, с бывшим игроком «Олимпиакоса» подписан трехлетний контракт на 19,975 миллиона долларов.

Везенков был выбран «Бруклином» на драфте 2017 года под 57-м номером. В январе 2021-го «Кливленд» приобрел у «Нетс» права на Везенкова в результате обмена с участием Джеймса Хардена. В июне 2022-го «Кавальерс» отдали права на форварда «Кингз» в обмен на 49-й пик драфта-2022, под которым затем был выбран Айзейя Мобли.

Последние пять сезонов Везенков провел за «Олимпиакос», став MVP сезона Евролиги-2022/23.

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Очень интересно будет посмотреть в связке с Сабонисом
+4
0
+4
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