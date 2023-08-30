Форвард « » и сборной США Остин Ривз признался, что не ожидал такого роста собственной популярности.

Ривз отметил, что, несмотря на изменение статуса, старается оставаться самим собой.

«Для меня это так странно. Но когда я занимаюсь чем-то другим, то не думаю обо всем этом. Я остаюсь обычным, нормальным человеком, иду домой, общаюсь с семьей. Посвящаю много времени видеоиграм, гольфу», – заявил 25-летний Ривз.

Этим летом Ривз подписал с «озерниками» продление контракта на 56 миллионов долларов и 4 года. Он получил вызов в сборную США и стал одним из лидеров обновленной команды.

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