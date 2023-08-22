У Тони Паркера положительный баланс побед и поражений против всех команд НБА, включая «Сан-Антонио»

Француз Тони Паркер является обладателем уникального рекорда НБА: у него положительный баланс побед и поражений против всех команд лиги, включая « ».

Паркер провел в НБА 18 сезонов и 1 254 игры. Подавляющую часть карьеры Тони отыграл в составе «Сперс», но последний сезон – за « ». Против техасского клуба показатель составляет 1-0.

Паркер завершил карьеру в 2019 году. Он четыре раза становился чемпионом НБА.

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