У Тони Паркера положительный баланс побед и поражений против всех команд НБА, включая «Сан-Антонио»

Теги Шарлотт Сан-Антонио Тони Паркер НБА Баскетбол

Француз Тони Паркер является обладателем уникального рекорда НБА: у него положительный баланс побед и поражений против всех команд лиги, включая «Сан-Антонио».

Паркер провел в НБА 18 сезонов и 1 254 игры. Подавляющую часть карьеры Тони отыграл в составе «Сперс», но последний сезон – за «Шарлотт». Против техасского клуба показатель составляет 1-0. 

Паркер завершил карьеру в 2019 году. Он четыре раза становился чемпионом НБА.

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2 комментария

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nikolaev-78
И выяснилось это сегодня 😁
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aleksandre
А у Джордана?
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