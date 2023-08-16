Виктор Вембаньяма сфотографировался с сыном Тони Паркера
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сфотографировался с маленьким сыном легенды техасского клуба Тони Паркера.
Согласно данным «Сперс», рост 1-го номера драфта-2023 без кроссовок составляет 222 сантиметра.
Один из болельщиков написал в комментариях: «Почему у мальчика более крупные ноги, чем у Вемби?»
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Соцсети Тони Паркера
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