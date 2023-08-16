Виктор Вембаньяма сфотографировался с сыном Тони Паркера

Теги Сан-Антонио Тони Паркер НБА фото соцсети Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сфотографировался с маленьким сыном легенды техасского клуба Тони Паркера.

Согласно данным «Сперс», рост 1-го номера драфта-2023 без кроссовок составляет 222 сантиметра.

Один из болельщиков написал в комментариях: «Почему у мальчика более крупные ноги, чем у Вемби?»

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Соцсети Тони Паркера

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Какой же он худющий)
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Misson
Дети от Лонгории? Тогда выходит, что Паркер и Лонгория сошлись?
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Сергей Пузанков
старая фотка же, причёска другая у Вембы
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Mr.BadGuy
Ответ Сергей Орлов
Какой же он худющий)
Про Ингрема тоже так говорили, а сейчас у него вполне приличная мышечная масса
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Сергей Пузанков
Ответ Misson
Дети от Лонгории? Тогда выходит, что Паркер и Лонгория сошлись?
Фига ты старый) Если бы у них с Лонгорией были дети, им бы уже минимум лет 12 было. У него два сына от Аксель Франсин, это, видимо младший. И с ней они тоже резвелись.
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