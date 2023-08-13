Дирк Новицки на церемонии введения в Зал славы: «Пау, Тони, Ди-Уэйд – вы не всегда мне нравились»
Чемпион НБА-2011 в составе «Далласа» Дирк Новицки шуткой начал свое выступление на церемонии введения в Зал славы-2023, что Пау Газоль, Тони Паркер и Дуэйн Уэйд не всегда приходились ему по душе.
«Пау, Тони, Ди-Уэйд – вы не всегда мне нравились.
Мы соперничали на самом высоком уровне, но я всегда видел и ценил ваши заслуги. Спасибо вам, парни», – сказал Новицки перед тем как отдать должное тренеру Греггу Поповичу, которого «уважал больше, чем кого-либо».
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