Дирк Новицки на церемонии введения в Зал славы: «Пау, Тони, Ди-Уэйд – вы не всегда мне нравились»

Теги Дирк Новицки Пау Газоль Дуэйн Уэйд Тони Паркер Грегг Попович НБА Баскетбол

Чемпион НБА-2011 в составе «Далласа» Дирк Новицки шуткой начал свое выступление на церемонии введения в Зал славы-2023, что Пау Газоль, Тони Паркер и Дуэйн Уэйд не всегда приходились ему по душе.

«Пау, Тони, Ди-Уэйд – вы не всегда мне нравились.

Мы соперничали на самом высоком уровне, но я всегда видел и ценил ваши заслуги. Спасибо вам, парни», – сказал Новицки перед тем как отдать должное тренеру Греггу Поповичу, которого «уважал больше, чем кого-либо».

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1 комментарий

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LightWithin
Какой красивый звёздный интернационал - Германия, Испания, Франция, США. А на деле люди прославлявщие НБА и конечно сам баскетбол, саму ИГРУ. Браво!
+4
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+4
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