Дирк Новицки на церемонии введения в Зал славы: «Пау, Тони, Ди-Уэйд – вы не всегда мне нравились»

Чемпион НБА-2011 в составе «Далласа» шуткой начал свое выступление на церемонии введения в Зал славы-2023, что , и не всегда приходились ему по душе.

«Пау, Тони, Ди-Уэйд – вы не всегда мне нравились.

Мы соперничали на самом высоком уровне, но я всегда видел и ценил ваши заслуги. Спасибо вам, парни», – сказал Новицки перед тем как отдать должное тренеру , которого «уважал больше, чем кого-либо».

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

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