Грегг Попович: «Я просил Тони Паркера всего лишь быть безупречным. Если бы я сейчас так тренировал, то был бы за решеткой»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович отшутился по поводу своих методов «воспитания» игроков НБА, в частности 4-кратного чемпиона разыгрывающего Тони Паркера.
«С Тони... Я просил его всего лишь быть безупречным.
Если бы я сейчас тренировал так же, как тогда, я был бы в наручниках. Серьезно, я был бы за решеткой. Ты так не думаешь, Тони?» – спросил Попович по время церемонии введения в Зал славы.
Паркер одобрительно кивнул рассмеявшись.
Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо
1 комментарий