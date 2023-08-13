Грегг Попович: «Я просил Тони Паркера всего лишь быть безупречным. Если бы я сейчас так тренировал, то был бы за решеткой»

Главный тренер « » отшутился по поводу своих методов «воспитания» игроков , в частности 4-кратного чемпиона разыгрывающего .

«С Тони... Я просил его всего лишь быть безупречным.

Если бы я сейчас тренировал так же, как тогда, я был бы в наручниках. Серьезно, я был бы за решеткой. Ты так не думаешь, Тони?» – спросил Попович по время церемонии введения в Зал славы.

Паркер одобрительно кивнул рассмеявшись.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо