Грегг Попович: «Я просил Тони Паркера всего лишь быть безупречным. Если бы я сейчас так тренировал, то был бы за решеткой»

Теги Сан-Антонио Тони Паркер Грегг Попович НБА Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович отшутился по поводу своих методов «воспитания» игроков НБА, в частности 4-кратного чемпиона разыгрывающего Тони Паркера.

«С Тони... Я просил его всего лишь быть безупречным.

Если бы я сейчас тренировал так же, как тогда, я был бы в наручниках. Серьезно, я был бы за решеткой. Ты так не думаешь, Тони?» – спросил Попович по время церемонии введения в Зал славы.

Паркер одобрительно кивнул рассмеявшись.

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1 комментарий

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Алексей Ильин
Церемония топовая получилась, одна из лучших
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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